Periodistas piden libertad de presos y prensa para la democracia en Venezuela

"A pesar de la censura y el cierre de medios en Venezuela durante casi tres décadas, los periodistas venezolanos nos hemos mantenido inquebrantables en nuestro propósito de denunciar la realidad y los crímenes del régimen chavista y madurista", dicen en un comunicado publicado este miércoles, tras la intervención militar estadounidense en el país sudamericano.

Madrid.- La Asociación de Periodistas Venezolanos en España ( Venezuelan Press ) piden el respaldo de la sociedad y autoridades españolas para lograr la liberación inmediata de los " presos políticos " y garantías que aseguren un ejercicio libre de la profesión informativa como fundamentos de una democracia efectiva y plena en su país.

En esta línea, los profesionales de la información se dirigen a la sociedad española, a los colegas de la prensa y a las autoridades políticas en este "momento histórico", dada la "importancia vital" de España como puente entre Europa e Hispanoamérica, referente informativo de quienes comparten la misma lengua.

Y piden su respaldo para lograr la libertad "inmediata y total" de las personas encarceladas en Venezuela por "pensar distinto" del discurso oficial, pues cualquier proceso de apertura hacia la democracia debe iniciarse de esta manera. "No habrá democracia mientras haya civiles y militares perseguidos, amenazados y encarcelados por disentir", argumenta Venezuelan Press.

Igualmente, piden el cese de la "persecución" de los periodistas para que puedan trabajar con "seguridad", y que también queden en libertad inmediatamente los informadores y otros trabajadores de la prensa que permanecen detenidos.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros colegas en Venezuela, cuyo amedrentamiento y persecución ha recrudecido tras los hechos del 3 de enero de 2026", dice la nota en alusión a la operación norteamericana, apresamiento y traslado de Nicolás Maduro a los EE.UU. acusado de narcotráfico y otros delitos.

Incide la asociación en la "restitución" del libre ejercicio del periodismo: "Es imperativo que se restablezcan los derechos de expresión e información, consagrados en la Constitución de Venezuela (...), violados de forma reiterada desde su entrada en vigor. Los venezolanos tenemos derecho a tener una prensa libre y acceso universal a los portales digitales".

Para alcanzar estos objetivos, apelan a España como "refugio y puente" informativo: "Reconocemos a España como sociedad aliada y un espacio con la libertad de expresión que se nos niega en nuestra tierra. Nuestra labor en el exilio es servir de canal estratégico para los medios españoles, ofreciendo información verificada, análisis de expertos y testimonios que favorezcan la comprensión de la crisis venezolana".

Y abogan por una profesión enfocada "en hechos, no en ideologías", con el "imprescindible" equilibrio informativo. "La tragedia venezolana trasciende el discurso ideológico, debe basarse en el reflejo de la realidad y en el respeto a la voluntad de los venezolanos ya expresada en las urnas", apunta Venezuelan Press.

La asociación se muestra "activa y comprometida con la reconstrucción de Venezuela", y para conseguirlo es imprescindible el "restablecimiento pleno" del Estado de derecho y de las garantías democráticas que permitan un "retorno seguro" de los venezolanos de la diáspora. EFE