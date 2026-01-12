Las fotos más impactantes de las protestas contra el régimen en Irán

Durante las décadas siguientes, el país vivió episodios de represión y movilizaciones, como las protestas estudiantiles de 1999, las manifestaciones tras las elecciones de 2009, con una veintena de muertos, y los disturbios de 2011 inspirados por las revueltas árabes, todos ellos reprimidos por las autoridades. En los últimos años, las protestas han resurgido con fuerza, reflejando un descontento social y político persistente con el régimen de los ayotalás.