Presidenta de Costa Rica destituye a canciller por no avisarle de reunión con Donald Trump

San José, Costa Rica.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó este jueves a su canciller, Manuel Tovar, por no avisarle de una reunión de la iniciativa de seguridad Escudo de las Américas que se realizó esta semana en Estados Unidos y en la que participó el mandatario de ese país, Donald Trump.

"El martes 22 de septiembre se realizó una importante sesión del Escudo de las Américas, convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos. Dicha sesión contó con la participación del presidente Donald Trump y fue gestionada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de manera inadecuada", indica un comunicado de la Presidencia costarricense.

El texto agrega que "Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidente de la República" y que "esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico".