Por primera vez en 60 años, un presidente sirio habla en la Asamblea General de ONU

El Cairo, Egipto.- Ahmed al Sharaa, el fundador de la filial siria de Al Qaeda (ya desaparecida) y por el que hasta hace apenas unos meses Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares a quien ofreciera información de su paradero, se convertirá esta semana en el primer presidente de Siria en participar en la Asamblea General de la ONU en casi 60 años. Al frente de una organización designada como "terrorista" por Washington y el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el nombre de guerra Abu Mohamed al Jolani encabezó el grupo islamista Frente al Nusra, que posteriormente sería reconvertido al Organismo de Liberación del Levante (HTS, en árabe) tras romper vínculos con Al Qaeda. Pero a Al Sharaa le valió con derrocar el pasado diciembre al presidente sirio Bachar al Asad -en el poder durante casi 25 años- para reparar su imagen. Ahora, tras más de medio siglo de mandatos consecutivos de Bachar y de su padre Hafez, Al Sharaa será el primer presidente de Siria en intervenir en la Asamblea General de la ONU desde que Nureddin al Atassi hizo lo propio en 1967, cuatro años antes de que el clan de los Al Asad acaparara el poder en el país árabe.

Un exlíder yihadista en Nueva York

Las nuevas autoridades sirias anunciaron a principios de septiembre que Al Sharaa tomaría parte en la Asamblea General de esta semana, en la que participan jefes de Estado de todo el mundo. El nuevo líder sirio aterrizó el domingo en Nueva York al frente de una gran delegación. Al Sharaa llegó al poder a raíz de la caída de Al Asad, y desde entonces se ha enfocado en dejar atrás su pasado como fundador del antiguo Frente al Nusra y su aún más reciente pasado a la cabeza del HTS, que lideró la ofensiva relámpago que puso fin a 54 años del antiguo régimen. Durante más de una década como líder yihadista, Al Sharaa fue acusado de ordenar "ataques indiscriminados" contra civiles, según organizaciones de derechos humanos, pero poco a poco se fue distanciando del fundamentalismo islámico y se centró en consolidar el poder en Idlib, que durante años aguantó como último reducto opositor en la Siria de Al Asad.

Su periplo yihadista provocó que su organización fuera designada como "Terrorista Global Especialmente Designada" por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre él -en ese momento Al Jolani, nombre que Al Sharaa no ha vuelto a utilizar desde que derrocó a Al Asad-. La recompensa fue retirada el 20 de diciembre pasado tras la caída del antiguo régimen y la designación de HTS como terrorista en julio, mientras Siria atraviesa una etapa de transición en la que el nuevo presidente sirio se está centrando en retomar las relaciones con la comunidad internacional rotas durante décadas por la brutalidad de los Al Asad.

Regreso a la comunidad internacional