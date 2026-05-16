Perú pide ayuda a la Cruz Roja para localizar a ciudadanos reclutados por Rusia

Lima, Perú.- El Gobierno de Perú ha solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Lima para la "búsqueda, ubicación e identificación" de los ciudadanos peruanos que llegaron a Rusia y supuestamente fueron enviados con engaños al frente de batalla de la guerra con Ucrania, informó este sábado un comunicado oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a los familiares de los ciudadanos que aún no lo han hecho "a que transmitan presencial o virtualmente a dicha organización su solicitud de asistencia". Agregó que las autoridades han continuado recibiendo a familiares y representantes de connacionales en Rusia "a fin de atender sus preocupaciones" y que "se ha dispuesto otorgar especial atención" a los que sufren de enfermedades crónicas y a los casos "que estarían heridos".

Exteriores aseguró, además, que la misión peruana en Moscú "ha redoblado sus gestiones ante las autoridades rusas" para dar cuenta diariamente de cualquier información oficial y se ha transmitido a la embajada rusa en Lima "la solicitud cursada por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones en curso sobre trata y tráfico de migrantes". El lunes pasado el equipo legal en Lima de los familiares elevó a 635 el número de peruanos que llegaron a Rusia reclutados para cumplir labores en el contexto de la guerra contra Ucrania y supuestamente fueron enviados bajo engaños al frente de batalla. Aunque hasta la semana pasada se tenía identificados 310 casos, el abogado Percy Salinas elevó esa cifra e indicó que tienen la confirmación de 20 peruanos fallecidos en batalla y 19 heridos que permanecen hospitalizados. Señaló, además, que se ha verificado que cuatro peruanos están detenidos en Ucrania y que estaban a la espera de confirmar las identidades de otros ocho nacionales en esa condición.