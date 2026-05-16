Exalcalde y jefe de campaña ultraderechista es asesinado en Cubarral, Colombia

Bogotá, Colombia.- El coordinador de la campaña presidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la localidad colombiana de Cubarral, el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros, lo que elevó este sábado la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a dos semanas de la elecciones del 31 de mayo. Devia, de 42 años, que fue alcalde de Cubarral, en el departamento del Meta (centro) en el período 2020-2023, fue asesinado el viernes por la noche junto con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio. "Rogers era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política", dijo en su cuenta de X el gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán.

Según Beltrán, la víctima estuvo ayer en Villavicencio, capital del Meta, recogiendo material de la campaña de De la Espriella, "y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos". De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, que lidera el candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro. "Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta", manifestó De la Espriella, quien agregó: "Su único delito fue creer en la patria y no arrodillarse ante los violentos".

Preocupaciónpor violencia electoral

La Defensoría del Pueblo señaló este sábado que además del doble homicidio, ayer hubo un atentado también en Cubarral contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el partido de derecha Centro Democrático, quien resultó ileso del ataque con disparos de fusil contra su vehículo.