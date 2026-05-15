Marco Rubio niega mensaje oculto tras foto con atuendo vinculado a Maduro

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , negó este jueves que hubiera un mensaje detrás de su foto con la misma ropa que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura e incluso bromeó con que el líder chavista le "copió".

"Es un buen traje. Quiero decir, me gusta. Es cómodo", declaró sonriente el jefe de la diplomacia estadounidense al ser preguntado por esa foto durante una entrevista con la cadena NBC.

"Él me copió porque yo ya lo tenía antes. No sé cuándo compró el suyo. Ni siquiera sabía que ese era suyo. En definitiva, es un traje cómodo. No lo sé. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando una foto", agregó.