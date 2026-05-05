Marco Rubio dice que la ofensiva contra Irán "ha terminado" y que se abre una nueva fase

Washington, Estados Unidos.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y que se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

"La operación 'Furia Épica' ha terminado. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

Rubio se refirió así a la carta que el presidente, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.

El líder republicano remitió esa misiva el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el Gobierno solicitara al Poder Legislativo autorización para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.