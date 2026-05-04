Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca buques estadounidenses

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

"Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes", avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es "una de las mayores maniobras militares jamás realizadas".