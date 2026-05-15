Presidente Xi Jinping visitará Estados Unidos en otoño por invitación de Trump

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de China, Xi Jinping, hará en otoño una visita a Estados Unidos por invitación de su colega estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes el ministro chino de Exteriores, Wang Yi. Wang habló con los medios de comunicación locales al término de la visita de dos días de Trump a Pekín, según informó la agencia china Xinhua. "Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño. Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances", dijo el ministro chino.

Según Wang, los dos jefes de Estado acordaron además "mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas", de acuerdo con Xinhua. El ministro chino de Exteriores dijo que, durante la visita que concluyó este viernes y que calificó de "histórica", Xi y Trump "mantuvieron una comunicación franca, profunda, constructiva y estratégica sobre temas claves relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como con la paz y el desarrollo mundial", en un momento en que "el mundo atraviesa rápidos cambios y se en una nueva encrucijada".