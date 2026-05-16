Trump asegura que EE UU eliminó en Nigeria al segundo al mando del Estado Islámico

Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que, en una "misión muy compleja y meticulosamente planificada" entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el "terrorista más activo del planeta" y segundo al mando del Estado Islámico (EI).

El mandatario, el mismo día en que regreso de China, escribió en su red Truth Social: "Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico)".

"Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses", agregó el mandatario estadounidense en su publicación.