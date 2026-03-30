Al menos doce muertos en un nuevo ataque de hombres armados en el centro de Nigeria

Nairobi, Nigera.- Al menos doce personas murieron en un ataque perpetrado la pasada noche por hombres armados en el centro de Nigeria, en el estado de Plateau, confirmó este lunes la Policía.

En un comunicado, el portavoz de la Policía regional de Plateau, Alabo Alfred, informó de que las fuerzas de seguridad recibieron hacia las 20.30 hora local (19.30 GMT) del domingo una llamada de socorro porque se estaban produciendo disparos en la comunidad de Angwan Rukuba, en la localidad de Jos Norte.

"El lamentable ataque (...) se cobró la vida de doce personas: diez hombres y dos mujeres. Esta mañana se han hallado otros dos cadáveres mientras nuestros agentes peinaban la zona boscosa y seguían el rastro de los sospechosos para su posible detención", afirmó el portavoz.