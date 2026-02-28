Pakistán en alerta máxima por la amenaza de atentados en pleno conflicto con Afganistán

Islamabad, Pakistán.- Pakistán declaró este sábado un estado de alerta máxima y ordenó el cierre preventivo de centros educativos en varias zonas por una amenaza de atentados suicidas vinculados al conflicto fronterizo con los talibanes. “Pakistán está en alerta máxima tras las amenazas de los talibanes de que pueden llevar a cabo ataques dentro del país. Además, Pakistán está en guerra con Afganistán, por lo que nuestras agencias del orden, nuestra policía, nuestro Ejército (...) todos están en máxima alerta dada la situación", dijo a EFE un responsable de seguridad bajo condición de anonimato. A través de comunicados separados, el jefe de los talibanes paquistaníes (TTP), Noor Wali Mehsud, y el comandante de la facción aliada TTG, Hafiz Gul Bahadar, ordenaron a sus milicianos lanzar ataques masivos en el interior de Pakistán para apoyar a Kabul.

Ambos comandantes instruyeron a sus células a "acudir en ayuda de los talibanes afganos" perpetrando ataques y atentados suicidas en el interior de Pakistán como represalia a la actual ofensiva militar transfronteriza de Islamabad. "Nos han dicho que no vayamos a clase porque hay amenazas de atentados suicidas y la administración ha cerrado nuestro centro", aseguró a EFE un estudiante del Colegio de la Fuerza Aérea de Pakistán en la ciudad de Risalpur. Amna Rasheed, estudiante de la Universidad Quaid-i-Azam en Islamabad, confirmó a EFE las medidas de emergencia implementadas en el campus. "La administración ha aconsejado a los estudiantes que no organicen asambleas. Se ha dado instrucciones de que los autobuses no circulen en grupos, por lo que hoy han abandonado la universidad de forma separada", indicó.