Afganistán acusa a Pakistán de bombardear su territorio y de matar al menos a 10 civiles

Kabul, Afganistán.-El gobierno de facto afgano acusó este martes a Pakistán de llevar a cabo una serie de ataques aéreos anoche en el este de Afganistán y afirmó que los bombardeos causaron la muerte de al menos 10 civiles, nueve de ellos niños, y dejaron varios heridos.

"Anoche, alrededor de las 12, en el distrito de Gorbuz de la provincia de Khost, en la zona de Mughalgai, las fuerzas invasoras paquistaníes bombardearon la casa de un residente civil local", dijo en un comunicado emitido en la madrugada del martes el portavoz del Gobierno talibán Zabihullah Mujahid.

El vocero de los fundamentalistas dijo que, como resultado de los bombardeos, murieron nueve menores, cinco niños y cuatro niñas, y una mujer.

Mujahid afirmó que los ataques nocturnos no se limitaron a la provincia de Khost y que tuvieron lugar operaciones aéreas similares en las provincias orientales de Kunar y Paktika donde, según los talibanes, resultaron heridos cuatro civiles.

En octubre, Afganistán y Pakistán atravesaron un grave período de tensión con enfrentamientos armados a lo largo de la línea Durand, el límite de más de 2.600 kilómetros que separa estos dos países del sur de Asia y que data de la época del Raj británico en el subcontinente.

Aunque las tensiones han sido constantes a lo largo de las últimas décadas, en octubre estas se agudizaron por las acusaciones de Pakistán al régimen talibán.

Islamabad culpa a los fundamentalistas que volvieron al poder en Kabul en agosto de 2021 de refugiar en su territorio a miembros del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes que llevan a cabo atentados terroristas en Pakistán.