Organizaciones proinmigrantes rechazan cambio migratorio por carga pública en EE UU

Nueva York, Estados Unidos.- Varios grupos de defensa de inmigrantes en Nueva York pidieron este viernes 18 de septiembre a una corte federal que anule la nueva regla del Gobierno del presidente Donald Trump, que entró en vigor para negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del Estado y puedan convertirse en una carga pública.

Entre los argumentos presentados ante el tribunal, los grupos aseguraron que la nueva norma y las directrices relacionadas violan la Ley de Procedimiento Administrativo porque contravienen la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cuya interpretación tradicional ha sido negar la residencia permanente por carga pública solo a un porcentaje muy reducido de solicitantes que se consideran dependientes del Gobierno para su subsistencia.

"En cambio, la nueva norma y las directrices están diseñadas para castigar a los inmigrantes potenciales, incluidos sus hijos, por recibir incluso pequeñas cantidades de beneficios complementarios no monetarios a los que tienen derecho", indicaron los demandantes -en un comunicado-.

La carga pública es una causa de inadmisibilidad que permite denegar una visa, la admisión al país o la tarjeta de residencia permanente, conocida como 'green card', si se determina que es probable que la persona dependa de ciertos beneficios públicos en el futuro.