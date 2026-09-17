Exigen a Trump notificar con 30 días cualquier plan de demolición en Kennedy Center

Washington.- Un juez federal dictaminó este jueves que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe notificar con al menos 30 días de antelación si tiene la intención de demoler el Centro Kennedy en Washington, después de que los rumores sobre su derribo se dispararan.

El juez Christopher Cooper explicó que esa petición busca "evitar cualquier confusión al respecto, dados los acontecimientos más recientes".

Este mismo jueves, se hicieron públicas fotos del presidente Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título 'Demolición del Kennedy Center', por lo que los rumores sobre la demolición del centro, con los que ha estado coqueteando el mandatario, se dispararon.