Hijo de Nicolás Maduro: “no nos van a ver débiles, de esta vamos a salir”

Caracas, Venezuela.- Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó que su familia se mantiene firme y tranquila tras la captura del mandatario, y aseguró que continuarán movilizados junto al pueblo venezolano.

“Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle y al lado de este pueblo levantando las banderas de dignidad”, declaró Maduro Guerra públicamente.

El dirigente chavista sostuvo que, aunque la situación les genera dolor e indignación, no se mostrarán debilitados. “Nos quieren ver débiles y no lo van a lograr”, expresó, al tiempo que aseguró que saldrán adelante pese a los acontecimientos.