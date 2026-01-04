Hijo de Nicolás Maduro: “no nos van a ver débiles, de esta vamos a salir”

Caracas, Venezuela.- Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó que su familia se mantiene firme y tranquila tras la captura del mandatario, y aseguró que continuarán movilizados junto al pueblo venezolano.
“Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle y al lado de este pueblo levantando las banderas de dignidad”, declaró Maduro Guerra públicamente.
El dirigente chavista sostuvo que, aunque la situación les genera dolor e indignación, no se mostrarán debilitados. “Nos quieren ver débiles y no lo van a lograr”, expresó, al tiempo que aseguró que saldrán adelante pese a los acontecimientos.
Maduro Guerra indicó que ha recibido mensajes de apoyo de sectores religiosos y personas de fe, quienes —según dijo— le transmitieron confianza en que su padre regresará. “Todos sin ponerse de acuerdo me decían que de esta salimos”, afirmó.
Asimismo, reconoció que el entorno político atraviesa un momento de impacto emocional, pero anunció movilizaciones para los días 4 y 5 de enero. “Vamos a la calle, vamos a convocar a nuestro pueblo y a reunirnos alrededor de nuestro alto mando político-militar con máxima unidad”, señaló.
El hijo del mandatario denunció intentos de generar división e incertidumbre dentro del chavismo, los cuales aseguró no tendrán éxito. “Quieren sembrar cizaña y dudas, pero no lo van a lograr”, manifestó.
Finalmente, afirmó que el objetivo principal será mantener la unidad y trabajar por el país, al tiempo que reiteró su respaldo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. “Nuestra familia está firme, dura”, concluyó.