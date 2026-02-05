Nicaragua autoriza la importación de maíz amarillo ante desabastecimiento

San José, Nicaragua.- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), autorizó este jueves la importación libre de impuesto de 183.000 toneladas métricas (TM) de maíz amarillo debido al desabastecimiento del grano en el país centroamericano. A través de un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Nicaragua acordó establecer un contingente arancelario de importación por desabastecimiento de maíz amarillo equivalente a 183.000 TM, al cual se le aplicará un derecho arancelario a la importación del 0 %.

El origen de las importaciones de ese contingente arancelario podrá ser de cualquier país miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de acuerdo con la información.

El período para la importación del contingente arancelario comprenderá desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2026. La administración de ese contingente estará a cargo de la Dirección General de Comercio Exterior, por medio de la Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales del Mific, indicó esa entidad. Asimismo, esa cartera anotó que la distribución de ese contingente será bajo el principio de primero en tiempo, primero en derecho, hasta agotar el volumen.