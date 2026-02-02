Derrumbe de puente en China deja dos muertos y tres desaparecidos

Pekín, China.- Al menos dos personas murieron y otras tres siguen desaparecidas tras el derrumbe de un puente en construcción en la ciudad China de Yancheng, en la provincia oriental de Jiangsu, informaron autoridades locales en la madrugada del martes. La infraestructura colapsada se encontraba en el condado de Xiangshui, al norte del municipio, según fuentes del Gobierno local citadas por la agencia Xinhua.

Tras el accidente, los equipos de emergencia desplegaron de inmediato una operación de rescate y varias personas que habían caído al agua fueron auxiliadas, aunque las autoridades no precisaron su número. Las tareas de búsqueda y rescate continúan en marcha, añadieron las fuentes oficiales.