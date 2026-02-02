  1. Inicio
Derrumbe de puente en China deja dos muertos y tres desaparecidos

Un puente en construcción colapsó al norte del condado de Xiangshui en China, dejando como resultado varias personas muertas y otras desaparecidas

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 21:13
Equipos de emergencia trabajan en la zona donde colapsó el puente en construcción.

 Foto: Cortesía

Pekín, China.- Al menos dos personas murieron y otras tres siguen desaparecidas tras el derrumbe de un puente en construcción en la ciudad China de Yancheng, en la provincia oriental de Jiangsu, informaron autoridades locales en la madrugada del martes.

La infraestructura colapsada se encontraba en el condado de Xiangshui, al norte del municipio, según fuentes del Gobierno local citadas por la agencia Xinhua.

Tras el accidente, los equipos de emergencia desplegaron de inmediato una operación de rescate y varias personas que habían caído al agua fueron auxiliadas, aunque las autoridades no precisaron su número.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan en marcha, añadieron las fuentes oficiales.

El suceso se suma a otros episodios recientes en el país asiático, entre ellos el ocurrido en julio de 2024, cuando el colapso parcial de un puente de una autopista en la provincia central de Shaanxi, causado por la repentina crecida de un río, dejó 38 muertos y 24 desaparecidos.

Asimismo, en el verano del año anterior, las lluvias torrenciales e inundaciones asociadas al tifón Doksuri causaron el colapso de parte de un puente en la provincia nororiental de Heilongjiang, lo que provocó la caída de varios vehículos al agua. EFE

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

