La naviera Maersk no reanudará sus rutas por el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego

Copenhague, Irán.- La naviera danesa Maersk anunció este miércoles que no reanudará el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz pese al alto el fuego temporal en Irán, debido a que no hay seguridad total para la navegación por la zona.

"Adoptamos una actitud de prudencia por el momento, no haremos ningún cambio en servicios específicos", señaló en un comunicado Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo.

La firma nórdica resaltó que el alto el fuego "crea posibilidades para el tránsito, pero no proporciona todavía seguridad completa en el mar, y debemos entender todas las condiciones potenciales vinculadas".