Cuánto gana un astronauta de la NASA en 2026 y qué requisitos exige la agencia

Washington, Estados Unidos.- Integrar el cuerpo de astronautas de la NASA no solo implica superar uno de los procesos de selección más exigentes del mundo, sino también acceder a una de las remuneraciones más altas dentro del servicio público estadounidense. De acuerdo con la escala salarial oficial para 2026, un astronauta puede percibir un ingreso anual base de hasta 152,258 dólares, cifra que puede incrementarse hasta los 161,141 dólares con bonificaciones y ajustes por experiencia, según datos de portales especializados en empleo.

El salario se define bajo el sistema federal de clasificación en los niveles GS-12 y GS-13, dependiendo de la trayectoria profesional y los años de servicio del candidato.

¿Cómo es el proceso de selección?

El ingreso al programa de astronautas de la NASA está reservado para perfiles con formación académica en áreas científicas como ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, biológicas o computacionales. Además, los aspirantes deben contar con ciudadanía estadounidense o doble nacionalidad reconocida por ese país. En el caso de militares, las postulaciones se realizan a través de sus respectivas instituciones, mientras que los civiles pueden aplicar directamente. La agencia ha informado que en la última convocatoria se registraron más de 12,000 postulantes para menos de 12 plazas, lo que evidencia el alto nivel de competencia.

Requisitos y entrenamiento