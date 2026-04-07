¿Qué es la variante "cigarra"? El nuevo linaje del covid-19 que acecha a los niños

Expertos alarman sobre una nueva sombra epidemiológica que se estaría proyectando sobre la población infantil a nivel global. La variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, bautizada popularmente como la "cigarra", ha encendido las alarmas en Estados Unidos y otros países, debido a que el blanco principal de esta cepa son los niños de entre 3 y 15 años.
Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado el hallazgo de esta rama en aguas residuales de 25 Estados norteamericanos.
Los científicos explican que, al igual que el insecto que permanece años bajo tierra antes de salir a la superficie, la variante BA.3.2 parece haber mutado silenciosamente durante dos años dentro de una persona inmunodeprimida antes de emerger con una estructura renovada y 70 mutaciones respecto al virus original.
Pese al impacto mediático de su aparición, las autoridades sanitarias transmiten un mensaje de calma. Los datos disponibles hasta abril de 2026 indican que, aunque la "cigarra" tiene una alta capacidad de contagio entre los menores, no se ha traducido en un incremento de hospitalizaciones ni decesos en los países donde circula.
El doctor Alex Greninger, jefe de diagnóstico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington, ofrece una explicación clara sobre por qué los pequeños son más vulnerables a esta cepa. "Los niños, simplemente, cuentan con menos experiencias inmunológicas, lo que limita sus defensas frente a nuevas variantes", detalló el experto.
En Europa, el comportamiento de la variante ha mostrado ser cíclico. En Alemania, la cepa llegó a representar el 30% de los nuevos contagios a inicios de año, pero los reportes indican que las cifras ya muestran una tendencia al descenso, lo que sugiere que su expansión global podría ser limitada.
Un factor determinante que frena la agresividad de la "cigarra" es su dificultad para anclarse a las células humanas. Microbiólogos ha detallado que si esta variante tuviera el potencial de ser más devastadora, probablemente ya habría dado muestras de ello en la población general.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud mantiene a BA.3.2 bajo un estricto monitoreo. A través de su red global CoViNet, los expertos analizan cada variación en la proteína espícula del virus, la cual presenta 53 cambios específicos que le ayudan a evadir parte de la inmunidad previa.
Respecto a la protección actual, las noticias son alentadoras. Los estudios revelan que las vacunas adaptadas para la temporada 2024-2025 siguen siendo herramientas eficaces, neutralizando con éxito a la variante y evitando complicaciones mayores en quienes resultan infectados.
Desde Sudáfrica, país donde se identificó el primer caso en un niño de cinco años, el doctor Tulio de Oliveira detalló ante medios internacionales que no hay señales de peligro extremo. "No observamos señales de incremento en hospitalizaciones ni muertes en los países donde BA.3.2 circula", aseguró el director del Centro de Respuesta e Innovación ante Epidemias.
No obstante, en ciudades como Nueva York, los datos son reveladores: un niño tiene hasta cinco veces más probabilidades de contraer esta versión del virus que cualquier otra. Los expertos creen que esto se debe a la pérdida de ciertos segmentos genéticos en el virus que confunden al sistema inmunitario de los más jóvenes.
La recomendación final de los organismos de salud es mantener una vigilancia activa, especialmente en escuelas y centros de cuidado infantil. El virus parece estar adoptando un comportamiento similar al de la gripe estacional, moviéndose inicialmente entre los escolares antes de alcanzar a otros grupos familiares.