¿Qué es la variante "cigarra"? El nuevo linaje del covid-19 que acecha a los niños

Expertos alarman sobre una nueva sombra epidemiológica que se estaría proyectando sobre la población infantil a nivel global. La variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, bautizada popularmente como la "cigarra", ha encendido las alarmas en Estados Unidos y otros países, debido a que el blanco principal de esta cepa son los niños de entre 3 y 15 años.