La NASA adelanta el despegue de telescopio Roman, que mapeará el universo

Miami, Estados Unidos.- La NASA adelantó para principios de septiembre el lanzamiento del telescopio Roman, una máquina que mapeará el universo a una velocidad sin precedentes, informó este martes en una rueda de prensa el administrador de la agencia federal, Jared Isaacman.

"Nuestro equipo dedicó más de una década de sus vidas y millones de horas a hacer realidad este proyecto. Gracias a su arduo trabajo, tengo el privilegio de anunciar hoy que estamos apuntando a un lanzamiento a principios de septiembre, ocho meses antes de lo previsto y por debajo del presupuesto", manifestó Isaacson.

La agencia espacial detalló que el telescopio Nancy Grace Roman Space es considerado uno de los más potentes y ambiciosos por su capacidad para cartografiar el universo a una escala y velocidad nunca antes alcanzadas.