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Mueren 11 personas al estrellarse una avioneta en Francia

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó a la prensa que son 11 las víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales"

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 07:43
Mueren 11 personas al estrellarse una avioneta en Francia

El aparato accidentado es un 'Pilatus' matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas.

 Foto: Captura de video

París, Francia.- Once personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, informaron las autoridades.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó a la prensa que son 11 las víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

En declaraciones posteriores al canal BFMTV, Seguy detalló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente -los peritos evalúan cuál fue exactamente- y explicó que el mismo sucedió muy poco después del despegue del aeródromo de Nancy-Essey, por lo que hubo allegados de las víctimas que vieron el avión "caer en picado".

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"Los once ocupantes han fallecido", agregó el alto funcionario, quien aseguró que el accidente podría haber causado daños colaterales importantes, ya que sucedió en una zona muy urbanizada, solo a unas centenas de metros del aeródromo.

Tanto el ministro del Interior, Laurent Nuñez, como el de Transportes, Philippe Tabarot, estarán en breve en el lugar del siniestro, avanzó Seguy.

Según el medio local L'Est Republicain, los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto, extremo que el prefecto evitó confirmar.

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De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un 'Pilatus' matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se trataba de un avión perteneciente a un club de paracaidismo.

El siniestro ocurrió en Avenida Salvador Allende hacia las 11:00 horas (09.00 GMT), cerca de un supermercado en Tomblaine, en una zona colindante con un área comercial.

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Redacción web
EFE

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