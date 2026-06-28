Mueren 11 personas al estrellarse una avioneta en Francia

París, Francia.- Once personas han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, informaron las autoridades.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó a la prensa que son 11 las víctimas mortales, sin que haya habido "efectos colaterales" del siniestro.

En declaraciones posteriores al canal BFMTV, Seguy detalló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente -los peritos evalúan cuál fue exactamente- y explicó que el mismo sucedió muy poco después del despegue del aeródromo de Nancy-Essey, por lo que hubo allegados de las víctimas que vieron el avión "caer en picado".