Jade, deportista que murió por no abrir su paracaídas tras ruptura amorosa en Inglaterra

Jade Damarell, una paracaidista británica de 32 años, perdió la vida tras lanzarse desde más de 4500 metros y no abrir su paracaídas. El hecho se registró en Shotton Colliery, Durham, Inglaterra, el pasado 27 de abril, pero fue hasta ahora que las autoridades revelaron las causas detrás de su muerte. A continuación los detalles.