Jade, deportista que murió por no abrir su paracaídas tras ruptura amorosa en Inglaterra

Jade Damarell, una paracaidista británica de 32 años, perdió la vida tras lanzarse desde más de 4500 metros y no abrir su paracaídas. El hecho se registró en Shotton Colliery, Durham, Inglaterra, el pasado 27 de abril, pero fue hasta ahora que las autoridades revelaron las causas detrás de su muerte. A continuación los detalles.
La investigación forense fue concluyente. Se reveló que la experta en paracaidismo, desactivó manualmente el sistema de emergencia del paracaídas, descartando así cualquier falló técnico en el equipo.
Según el reporte de las autoridades, la decisión de Jade Damarell fue consciente y planificada, indicando que su muerte fue suicidio.
De acuerdo con personas allegadas a la deportista, terminó su relación de aproximadamente ocho meses con un hombre identificado como Ben Goodfellow. La ruptura habría ocurrido a tan solo horas de que Damarell realizara un salto en paracaídas de más de 4500 metros.
Pese a la aparente normalidad en su último día, desde el centro deportivo Sky-High Skydiving, donde Jade solía realizar sus saltos, aseguraron que no percibieron signos de alteración.
“No mostró comportamientos extraños ni advertencias previas”, comentaron los responsables del lugar, quienes la conocían como una entusiasta del deporte.
La vida de Jade estuvo marcada por la pasión del paracaidismo. Sus amistades y familiares coinciden en que su dedicación era total, y que este deporte era parte de su identidad.
En los días previos a su muerte, realizó once saltos en solo dos días, acumulando cerca de 80 en lo que va del año.
Su muerte impactó tanto que su madre decidió honrar su memoria con un salto tándem, un gesto emotivo que sirvió también para impulsar una campaña benéfica en favor de Make-A-Wish, organización dedicada a cumplir los deseos de niños y adolescentes con enfermedades graves.
Sus amigos cercanos la recuerdan como una mujer vibrante y entregada, que encontraba en el paracaidismo una forma de vida. “Era una apasionada de este deporte, su entusiasmo era contagioso. Nunca imaginé que su pasión pudiera terminar así”, expresó una de sus amigas en declaraciones al Daily Mail.
La familia de Jade se encuentra devastada por su muerte, pero en medio del dolor la recuerdan como una mujer "valiente, apasionada y llena de vida".
La comunidad del paracaidismo también se encuentra de luto por la pérdida de Jade Damarell, que espera que su muerte promueva la solidaridad y la conciencia sobre la salud emocional.