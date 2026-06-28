El Papa llama a la comunidad internacional a apoyar a Venezuela tras los terremotos

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV expresó este domingo su "gratitud y aliento" a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el "eterno descanso de los fallecidos" en los seísmos y renovó su "cercanía espiritual" a sus familiares y a todos los damnificados por esta "tragedia".