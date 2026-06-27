  1. Inicio
  2. · Mundo

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude a Venezuela en plena crisis por los terremotos

Aunque el temblor de este sábado no dejó daños, la nación caribeña sigue consternada con un balance de 1.430 muertos y miles de familias damnificadas

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 14:43
Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude a Venezuela en plena crisis por los terremotos

Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude Venezuela.

 Foto: EFE

Caracas.- Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Mientras el país valora todavía los daños del doble sismo del pasado miércoles que ha dejado al menos 1,430 muertos y graves daños materiales.

El epicentro del temblor de hoy se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.

EE UU enviará un segundo paquete de ayuda a Venezuela tras los terremotos

El terremoto se registró a una profundidad de 10 kilómetros, según información del USGS, que mide la actividad sísmica mundial.

Venezuela vive horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.

En su última actualización, las autoridades cifraron este sábado en 1.430 las personas fallecidas, en 3.238 los heridos y 3.142 familias damnificadas. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias