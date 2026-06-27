Artistas de Puerto Rico que se han volcado con ayuda humanitaria para Venezuela

"Todo mi amor, todo mi cariño para el pueblo venezolano. Estamos aquí, en la distancia con mucho amor hoy estamos ayudando de esta manera y vamos viendo poco a poco qué más vamos a poder hacer. Ahora es solamente el comienzo de la sanación y Venezuela no puede estar sola en este proceso. Los amo con todo mi corazón", concluyó el cantante.