Minneapolis realiza sentada por aplicación de leyes migratorias

Minneapolis, Estados Unidos.— Miembros de la comunidad migrante y residentes de Minneapolis realizan una sentada este martes 20 de enero frente a una tienda Target de la ciudad, como protesta por la aplicación de las leyes migratorias federales.
La iniciativa de la sentada tomó fuerza luego de la muerte de Renée Nicole Good, quien perdió la vida tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El agente de ICE disparó mortalmente contra Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo que se realizaba en el sur de Minneapolis.
El incidente ocurrió en una calle residencial, cuando el agente abrió fuego contra el vehículo de Good mientras esta intentaba moverse del lugar. La mujer recibió tres disparos y falleció posteriormente.
La muerte de Good ha generado una crisis de confianza y una ola de protestas en toda la ciudad, donde amplios sectores no están de acuerdo con las acciones tomadas por los agentes federales.
Grupos de derechos civiles, defensores de inmigrantes y residentes han rechazado la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, que sostiene que el agente actuó en defensa propia ante un supuesto intento de atropello.
Videos y testimonios de testigos han sido difundidos y utilizados por organizaciones como Human Rights Watch para cuestionar esa narrativa y exigir una investigación independiente.
Miles de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses y migrantes, se han manifestado indignadas ante lo que consideran un uso excesivo de la fuerza y una política migratoria agresiva.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado una escalada de violencia y detenciones por parte de agentes federales en la región, señalando casos en los que incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos o maltratados durante la presencia masiva de ICE en el estado de Minnesota.
Algunos líderes federales sostienen que estos operativos son necesarios para hacer cumplir la ley; sin embargo, otros consideran que la forma en que se ejerce ese poder representa un exceso.