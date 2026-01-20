Minneapolis realiza sentada por aplicación de leyes migratorias

Minneapolis, Estados Unidos.— Miembros de la comunidad migrante y residentes de Minneapolis realizan una sentada este martes 20 de enero frente a una tienda Target de la ciudad, como protesta por la aplicación de las leyes migratorias federales. La iniciativa de la sentada tomó fuerza luego de la muerte de Renée Nicole Good, quien perdió la vida tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El agente de ICE disparó mortalmente contra Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo que se realizaba en el sur de Minneapolis.

El incidente ocurrió en una calle residencial, cuando el agente abrió fuego contra el vehículo de Good mientras esta intentaba moverse del lugar. La mujer recibió tres disparos y falleció posteriormente. La muerte de Good ha generado una crisis de confianza y una ola de protestas en toda la ciudad, donde amplios sectores no están de acuerdo con las acciones tomadas por los agentes federales. Grupos de derechos civiles, defensores de inmigrantes y residentes han rechazado la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional, que sostiene que el agente actuó en defensa propia ante un supuesto intento de atropello.