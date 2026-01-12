“Sentía dolor de estómago”: detalles sobre Luis Yánez, hondureño que murió bajo custodia del ICE

Luis Beltrán Yánez, de 68 años, tenía 26 años de vivir en Estados Unidos cuando fue arrestado por agentes federales durante un operativo realizado el 16 de noviembre en Newark, Nueva Jersey.
Semanas después del arresto, el migrante hondureño fue trasladado a un centro de detención en Calexico, California, donde, según su hija Jossy Yánez, comenzaron los problemas de salud.
Como un abuelo y un padre amoroso y tranquilo lo recuerda su familia. “Yo tenía esperanza de que mi papá saliera, pero no de esta manera, la verdad”, expresó entre lágrimas la joven.
La hija de la víctima asegura que su padre estaba bien de salud. “Mi papá no tenía ningún tipo de historial médico. Cuando entró al centro regional se comenzó a sentir mal; cuando comía le daban ganas de vomitar, sentía dolor de estómago y no podía caminar”, relató.
El 4 de enero, Yánez recibió atención médica por un dolor en el pecho y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Indio, California, donde murió dos días después.
Según el ICE, el hondureño falleció a causa de complicaciones de salud relacionadas con problemas cardíacos, diagnóstico que la familia no acepta, ya que aseguran que era muy sano.
Pero don Luis Beltrán Yánez no es el único hondureño que ha muerto bajo custodia del ICE. También se registró la muerte de Luis Gustavo Núñez.
“Los están envenenando prácticamente. Qué casualidad que los dos murieron de lo mismo. Una sobrina del otro muchacho indicó que estuvo tirado tres días con un dolor de estómago”, denunció Jossy.
“Que se haga justicia, porque no era la muerte que él merecía”, concluyó su hija en una entrevista para TSI. La familia es originaria de Santa Rita, Yoro.
