Hombre asesina a su pareja en El Salvador, pero no será procesado por feminicidio

San Salvador, El Salvador.-Una mujer de 47 años fue asesinada en El Salvador por su pareja, quien fue capturado y que será procesado por el delito de homicidio - y no por feminicidio como lo permite la legislación del país centroamericano-, informó este lunes la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho sucedió en la localidad de Santa Ana, en el occidente del país, y la "víctima fue asfixiada por su pareja", un hombre de 43 años, identificado como Álvaro Adonay Linares, indicó la PNC en X. Según la entidad policial, el hombre "en un primer momento informó que la víctima estaba mal de salud, pero cuando los médicos verificaron ya estaba fallecida". La Policía añadió que "será procesado por homicidio".

Al menos 24 feminicidios se registraron en El Salvador entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, doce de ellos cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y ocho-del total- cometidos con arma blanca, según datos recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). En El Salvador, las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y no brindan estadísticas sobre este tipo de muertes.