Agentes de ICE almuerzan en restaurante y horas después regresan para arrestar empleados

Minnesota, Estados Unidos.- Un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a empleados de un restaurante mexicano en Willmar, Minnesota, horas después de haber comido en el establecimiento. El operativo ocurrió la noche del miércoles 14 de enero y, aunque han pasado varios días, el hecho continúa generando indignación entre los residentes de la zona. Los agentes habían almorzado en el restaurante El Tapatío, un negocio de propiedad familiar, alrededor de las 3:00 de la tarde. El local se encuentra ubicado a unos 95 kilómetros de Minneapolis.

De acuerdo con medios locales, cuatro agentes de ICE se sentaron en un puesto del restaurante. Durante su permanencia, el personal mostró señales de temor, sin embargo, no se registró ningún incidente en ese momento. Tras finalizar su comida, los agentes se retiraron del establecimiento sin contratiempos, lo que generó alivio entre los dueños y empleados del negocio. No obstante, horas después regresaron al lugar, no para consumir alimentos, sino para realizar detenciones. Cerca de las 8:30 de la noche, los agentes siguieron a algunos empleados tras el cierre del restaurante y efectuaron las detenciones en las inmediaciones de una iglesia y una escuela secundaria.