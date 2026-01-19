Agentes de ICE almuerzan en restaurante y horas después regresan para arrestar empleados

Minnesota, Estados Unidos.- Un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a empleados de un restaurante mexicano en Willmar, Minnesota, horas después de haber comido en el establecimiento.
El operativo ocurrió la noche del miércoles 14 de enero y, aunque han pasado varios días, el hecho continúa generando indignación entre los residentes de la zona.
Los agentes habían almorzado en el restaurante El Tapatío, un negocio de propiedad familiar, alrededor de las 3:00 de la tarde. El local se encuentra ubicado a unos 95 kilómetros de Minneapolis.
De acuerdo con medios locales, cuatro agentes de ICE se sentaron en un puesto del restaurante. Durante su permanencia, el personal mostró señales de temor, sin embargo, no se registró ningún incidente en ese momento.
Tras finalizar su comida, los agentes se retiraron del establecimiento sin contratiempos, lo que generó alivio entre los dueños y empleados del negocio.
No obstante, horas después regresaron al lugar, no para consumir alimentos, sino para realizar detenciones.
Cerca de las 8:30 de la noche, los agentes siguieron a algunos empleados tras el cierre del restaurante y efectuaron las detenciones en las inmediaciones de una iglesia y una escuela secundaria.
La escena fue presenciada por varios transeúntes, algunos de los cuales reaccionaron con abucheos y gritos en contra de los agentes.
Luego de los arrestos, el restaurante El Tapatío cerró sus puertas y, hasta el momento, permanece sin atender al público. Se desconoce por cuánto tiempo mantendrán esta medida.
Otros negocios del área han expresado su preocupación por lo ocurrido, ante el temor de que situaciones similares puedan repetirse.
Muchos calificaron el operativo como intimidante, y el caso ha reavivado el debate sobre las redadas migratorias, las cuales se han intensificado durante el último año bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump.