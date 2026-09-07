Miles de personas se manifiestan en Berlín tras la victoria electoral de la ultraderecha

Berlín, Alemania.- Varios miles de personas se manifestaron este lunes 7 de septiembre en Berlín contra la ultraderecha después de que la formación Alternativa para Alemania (AfD) arrasara la víspera en la región oriental de Sajonia-Anhalt, donde tiene opciones de gobernar por primera vez en un 'Land' (estado federado). Junto a la céntrica Puerta de Brandeburgo, unos 3.500 manifestantes -según estimaciones policiales- corearon lemas como "todos juntos contra el fascismo" o "alerta antifascista", convocados por plataformas como Campact o el movimiento ecologista Fridays for Future. "Las cosas de las que llevamos meses advirtiendo, las cosas por las que se rieron de nosotros y nos dijeron que estábamos dramatizando, ahora se han cumplido", dijo uno de los oradores, el activista procedente de Sajonia-Anhalt Max Schneller, con respecto al resultado del 43,8 % obtenido por AfD.

Un resultado así "no cae del cielo", señaló el activista, quien reclamó que los partidos que han estado gobernando Sajonia-Anhalt durante décadas -la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD)- no se limiten a expresar su consternación, sino que saquen conclusiones y "escuchen". "¡Asumid la responsabilidad, maldita sea!", exclamó, aludiendo a las condiciones sociales que ha creado la política de los partidos tradicionales en la región del este alemán, con la renta per cápita más baja del país germano. La CDU del canciller Friedrich Merz se desplomó este domingo 6 en los comicios regionales en 20 puntos, hasta el 17,2 %, en lo que el jefe de Gobierno ha calificado como la peor derrota "en décadas". La AfD arrasó con un 43,8 % -su mejor resultado hasta la fecha, aunque por debajo de la mayoría absoluta-, mientras que el SPD se quedó en un 9,3 %, seguido por el 8,9 % de Los Verdes, el 8,6 % de La Izquierda y el 5,3 % de la izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW).