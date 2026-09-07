Al menos once muertos y seis desaparecidos en alud de piedra y nieve en Cáucaso ruso

Moscú, Rusia.- El número de alpinistas muertos tras ser sorprendidos por un alud de piedra y nieve en la montañosa región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte, ascendió a once, mientras otros seis escaladores continúan desaparecidos, según informaron este lunes 07 de septiembre las autoridades locales.

"Según informaciones actualizadas, diez personas lograron descender por su cuenta, seis escaladores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. Lamentablemente, once personas sufrieron lesiones incompatibles con la vida", informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia rusa Interfax.

El organismo precisó que la avalancha sorprendió a un grupo integrado por 33 escaladores. Tras conocerse la emergencia, un equipo especializado de salvamento de montaña, apoyado por un helicóptero Mi-8, fue desplegado en la zona del cañón de Bezenguí, un área caracterizada por sus condiciones extremas y por albergar picos que superan los 5.000 metros de altura.

De acuerdo con información divulgada por el canal de Telegram Baza, los montañistas fueron golpeados inicialmente por un desprendimiento de piedras y, posteriormente, por un alud de nieve. Ambos fenómenos habrían sido provocados por los fuertes vientos, de intensidad huracanada, que afectaron la región durante las últimas horas.