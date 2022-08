Michelle Arellano, la niña de genio de nueve años que está lista para estudiar medicina

“Pues la primaria fue aburrida porque a los otros niños les enseñan cosas que yo ya vi, o a veces lo explican y yo ya lo entendí, y lo vuelven a explicar a los otros niños y pues me aburro. A veces dibujo, pinto y me regañan por hacer eso, pero yo estoy aburrida”, confesó Michelle a CNN.

Michelle no fue a una escuela porque se aburría con facilidad, por lo que su madre en su intención de ayudarla optó por educarla a través de clases en línea con profesores especializados. La pequeña fue diagnosticada con el síndrome de Asperger.

El sueño de Michell es estudiar en la universidad y sus padres están haciendo todo lo posible porque ella cumpla con este objetivo.

Según la pequeña su objetivo es salvar vidas, además de encontrar la cura para el cáncer y el autismo.

“Quisiera en mi futuro colaborar para encontrar la cura del cáncer y del autismo. Porque conozco a una persona y he visto varias que tienen autismo y me da tristeza que no se puedan expresar. Entonces yo quiero encontrar una cura para eso y un programa para entendernos”, manifestó.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzaría la vida universitaria, pero su familia aseguró que espera que sea en agosto de este 2022 o en 2023.