Marruecos procesa a 25 personas por organizar cruces clandestinos a Ceuta

Rabat, Marruecos.- Un tribunal de Tetuán (norte de Marruecos) ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces clandestinos hacia la ciudad española de Ceuta durante la crisis migratoria de la pasada semana.

La Fiscalía , según la edición en árabe del diario Hespress, les acusa los delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra la policía y daños públicos.

Además, están acusados de "facilitar la salida clandestina de extranjeros a través de lugares que no son los pasos fronterizos habilitados específicamente para ello, transporte de pasajeros sin autorización", de "participar en el transporte de pasajeros sin autorización y facilitar la salida clandestina de extranjeros por lugares no habilitados".

Marruecos llevó también a 52 personas a los tribunales de la ciudad de Nador (norte) por los incidentes registrados durante la crisis, según la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH).