Demócratas denuncian que ICE ocultó pruebas sobre la muerte de Lorenzo Araujo en Houston

Washington, Estados Unidos.- Congresistas demócratas anunciaron este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ocultó pruebas sobre la muerte por disparos de agentes federales del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston.

"Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia", concluyeron los representantes del Caucus Hispano del Congreso tras audiencia paralela que celebraron en Houston el pasado 24 de julio.

Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.