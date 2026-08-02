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Marruecos reconoce 40,000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

Marruecos informó que 40,000 personas llegaron a Ceuta y 1,135 a Melilla, mientras confirmó la muerte de 11 migrantes, diez de ellos ahogados

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 15:37
Marruecos reconoce 40,000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

Marruecos reporta 40,000 llegadas a Ceuta y 11 migrantes muertos, diez por ahogamiento.

 Foto: EFE

Rabat, Marruecos.- Marruecos reconoció este domingo 02 de agosto que unas 40,000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1,135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados.

El Ministerio de Interior afirmó en un comunicado que Marruecos "seguirá siendo, según lo prometido, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales".

Además, el país magrebí atribuye los hechos a una serie de factores superpuestos: "la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".

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Las autoridades tomaron un "enfoque proactivo e integral, aumentando los grados de vigilancia y movilización, mejorando la preparación de varios intereses de seguridad y autoridades territoriales e intensificando el control terrestre y marítimo", según precisó el ministerio.

La Fiscalía marroquí ha abierto "una investigación judicial sobre diversos actos y hechos asociados a estos eventos" con el fin de "revelar las responsabilidades y organizar los efectos jurídicos" concluye el comunicado.

Según las autoridades españolas, más de 50,000 personas entraron en Ceuta y la mayoría ya han regresado a su país de origen, mientras ya han confirmado 72 fallecidos.

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Si a esos 72 fallecidos se unen los 11 muertos confirmados por las autoridades marroquíes, la cifra sería ya superior a 80.

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Redacción web
Agencia EFE

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