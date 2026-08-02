Marruecos reconoce 40,000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

Rabat, Marruecos.- Marruecos reconoció este domingo 02 de agosto que unas 40,000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1,135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados.

El Ministerio de Interior afirmó en un comunicado que Marruecos "seguirá siendo, según lo prometido, un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales".

Además, el país magrebí atribuye los hechos a una serie de factores superpuestos: "la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".