Madre confunde un resfriado con sepsis; terminó hospitalizada luchando por su vida

Londres, Reino Unido.- Una madre de dos hijos en Reino Unido pensó que los síntomas que presentaba correspondían a un simple resfriado, pero su estado de salud se agravó rápidamente hasta ponerla al borde de la muerte y provocarle la amputación de varias extremidades.

Alexandra Plank, de 41 años y residente en Sheffield, comenzó a sentirse mal en mayo de 2023 mientras cuidaba a su hija menor en casa. En un inicio creyó que tenía un resfriado, sin imaginar que se trataba de una condición mucho más grave.

Cuando su esposo regresó a la vivienda notó que los labios de Plank se habían tornado azules y que las yemas de sus dedos estaban grises, además de que presentaba dolor al respirar, por lo que llamó de inmediato al servicio médico de emergencia del Reino Unido.