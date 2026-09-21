Madre confunde un resfriado con sepsis; terminó hospitalizada luchando por su vida

Londres, Reino Unido.- Una madre de dos hijos en Reino Unido pensó que los síntomas que presentaba correspondían a un simple resfriado, pero su estado de salud se agravó rápidamente hasta ponerla al borde de la muerte y provocarle la amputación de varias extremidades.
Alexandra Plank, de 41 años y residente en Sheffield, comenzó a sentirse mal en mayo de 2023 mientras cuidaba a su hija menor en casa. En un inicio creyó que tenía un resfriado, sin imaginar que se trataba de una condición mucho más grave.
Cuando su esposo regresó a la vivienda notó que los labios de Plank se habían tornado azules y que las yemas de sus dedos estaban grises, además de que presentaba dolor al respirar, por lo que llamó de inmediato al servicio médico de emergencia del Reino Unido.
Posteriormente, los paramédicos sospecharon que la mujer padecía sepsis y la trasladaron de urgencia a un hospital, donde su condición empeoró hasta sufrir un paro cardíaco que obligó a los médicos a reanimarla.
Plank permaneció seis semanas en cuidados intensivos y posteriormente pasó otras seis semanas en una unidad de enfermedades infecciosas, hasta que finalmente fue dada de alta a finales de julio de 2023.
Durante la enfermedad, la circulación sanguínea hacia sus extremidades quedó gravemente comprometida, lo que provocó daños irreversibles y obligó a los médicos a amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla, además de los dedos del pie izquierdo y la mayoría de los dedos de ambas manos.
Como consecuencia de la enfermedad, la mujer también quedó con una función pulmonar y renal reducida, además de utilizar una prótesis para reemplazar la pierna amputada.
A pesar de las secuelas, Plank logró reconstruir su vida mediante fisioterapia y entrenamiento de fuerza, hasta completar una carrera de 10 kilómetros en septiembre de 2025, un logro que calificó como enorme.
Tres años después de aquella emergencia médica, la británica trabaja como asistente de maestra en la escuela de su hija y asegura que ha conseguido más cosas desde que padeció la sepsis que antes de la enfermedad.