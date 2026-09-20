La sacaron de su casa y dejaron un mensaje: crimen de la influencer brasileña Evelyn Lima Dantas

Evelyn Lima Dantas, una influencer brasileña de 21 años, fue asesinada a disparos en el municipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil. La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer el crimen y determinar quiénes participaron en el ataque.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Bernardo Ferreira de Oliveira, en el barrio São Francisco.
De acuerdo con el reporte policial, dos hombres irrumpieron en el inmueble donde se encontraba Evelyn junto a sus familiares y la obligaron a salir de la casa.
Según la declaración entregada por el padre de la joven a las autoridades, los sujetos lo sometieron antes de sacar a Evelyn por la fuerza. La joven fue llevada hasta la parte exterior de la vivienda, donde los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de la influencer sobre la acera y cubierto con una sábana. La Policía Militar había sido alertada luego de que residentes de la zona reportaran haber escuchado varias detonaciones durante la madrugada.
Antes de abandonar la escena, los responsables dejaron pintadas las letras “TCP” en la fachada de la vivienda. La Policía informó que esas siglas posiblemente corresponden a “Terceiro Comando Puro”, una organización criminal originaria de Río de Janeiro.
La escena fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, mientras los investigadores comenzaron a recopilar testimonios y otras evidencias que permitan identificar a los responsables.
La muerte de Evelyn ocurrió apenas una semana después de que recuperara su libertad provisional. La joven había sido detenida en julio en el marco de una investigación por el asesinato del sargento de la reserva Antônio Anildo Alves, ocurrido el 29 de julio en el mismo municipio.
Las autoridades también analizan si el asesinato de Evelyn podría guardar alguna relación con la investigación que se seguía en su contra.
Entre las líneas consideradas por los investigadores se encuentra la posibilidad de una represalia o de una acción relacionada con información que pudiera conocer, aunque ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada como móvil del crimen.