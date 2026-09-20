Caso de Claudia Tacoronte: “El Trompas” enfrentará proceso en México por feminicidio

El presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte fue vinculado a proceso penal en México, luego de que una jueza determinara que existen elementos suficientes para que Francisco Javier “N”, conocido con el alias de “El Trompas”, enfrente un proceso por el asesinato ocurrido el pasado 12 de septiembre en Cuautla, estado de Morelos.
De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, durante la audiencia realizada el viernes 18 de septiembre, la jueza determinó que el imputado "incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público", por lo que ordenó que permanezca bajo prisión preventiva.
Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará recabando elementos relacionados con el caso antes de que el proceso avance a las siguientes etapas judiciales.
Según las investigaciones, Claudia Tacoronte, de 21 años, fue atacada con un arma blanca la noche del 12 de septiembre cuando se encontraba en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde había acudido a una actividad relacionada con una feria de plantas medicinales.
En ese sentido, la Fiscalía de Morelos señaló que la investigación fue iniciada bajo el protocolo de feminicidio debido a las características de las lesiones que presentó la joven.
Claudia era estudiante de la Universidad de Granada, España, y se encontraba en México como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde había llegado semanas antes de su muerte.
De acreditarse el delito de feminicidio, la Fiscalía buscará la pena máxima contemplada para el delito, que puede alcanzar los 70 años de prisión, aunque cualquier eventual condena dependerá del desarrollo del proceso judicial y de la decisión que corresponda al tribunal.
Mientras tanto, el cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado el viernes 18 de septiembre a su padre, Valentín Tacoronte, para realizar los trámites correspondientes y posteriormente repatriar sus restos a España.
La entrega se realizó con la presencia de autoridades mexicanas, representantes diplomáticos de España y miembros de la Universidad de Granada, según informó la Fiscalía de Morelos.
Entre enero y julio de 2026, México registró 1,250 muertes violentas de mujeres (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En ese mismo periodo, 1,125 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y permanecen sin localizar en todo el país.