Pareja condenada a 25 años de cárcel por abusar y encadenar a niña de 7 años en EE UU

California, Estados Unidos.- Una niña de 7 años logró escapar de una casa móvil en California, Estados Unidos, donde, según las autoridades, era víctima de graves abusos físicos y permanecía encadenada por su tío y la pareja de este.
El cuerpo de la menor “estaba cubierto de moretones, cicatrices, marcas de quemaduras y un ojo morado” cuando llegó a la casa de un vecino y “preguntó si podía vivir con él porque estaba siendo golpeada y abusada”, recoge un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de San Diego.
De acuerdo con la institución, la niña convivía con Devin Hughes, de 39 años, y Kayla Reynolds, de 32, quienes fueron arrestados por múltiples delitos graves relacionados con el abuso.
Desgarrador relato
La menor contó a los investigadores que era sometida a tácticas de hambre, quemaduras y uso forzado de drogas, además de ser obligada a beber agua sucia del inodoro y permanecer encadenada a una caminadora durante largos períodos.
Según su testimonio, también le cortaban el cabello con una navaja y la quemaban con cigarrillos electrónicos, mientras que en otras ocasiones era obligada a soportar la orina hasta mojarse y posteriormente limpiar con la lengua.
La niña escapó de la vivienda en julio de 2025 y posteriormente brindó información a los investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego sobre los abusos que habría sufrido.
Resolución
Agentes que registraron la vivienda encontraron bridas, candados y cigarrillos electrónicos, elementos que, según la Fiscalía, coincidían con parte del relato proporcionado por la menor.
Finalmente, el 11 de septiembre de 2026, Hughes y Reynolds fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno, mientras que la menor quedó bajo el cuidado de otro familiar y, de acuerdo con las autoridades, su estado de salud mejoró después de ser rescatada.