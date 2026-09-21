Pareja condenada a 25 años de cárcel por abusar y encadenar a niña de 7 años en EE UU

California, Estados Unidos.- Una niña de 7 años logró escapar de una casa móvil en California, Estados Unidos, donde, según las autoridades, era víctima de graves abusos físicos y permanecía encadenada por su tío y la pareja de este.

El cuerpo de la menor “estaba cubierto de moretones, cicatrices, marcas de quemaduras y un ojo morado” cuando llegó a la casa de un vecino y “preguntó si podía vivir con él porque estaba siendo golpeada y abusada”, recoge un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de San Diego.

De acuerdo con la institución, la niña convivía con Devin Hughes, de 39 años, y Kayla Reynolds, de 32, quienes fueron arrestados por múltiples delitos graves relacionados con el abuso.