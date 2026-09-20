Migrante venezolano herido por agente de ICE es trasladado a un centro de detención

Austin, Texas.- El migrante venezolano de 28 años que resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Austin, Texas, fue trasladado a un centro de detención esta tarde, según confirmó a EFE su abogada. Los familiares y la defensa de Wilber Rafael Garcés desconocen aún a qué reclusorio fue llevado. El hombre se encontraba previamente ingresado en un hospital de Austin en estado "grave", según informaron las autoridades locales durante una rueda de prensa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que administra a ICE, no respondió inmediatamente a una solicitud de EFE que pidió más información.

"Me tiraron por la espalda"

El tiroteo se produjo sobre las 13:00 horas locales (18:00 GMT) en el norte de la ciudad, cuando un agente de ICE que conducía una camioneta negra sin identificar abordó el automóvil que conducía Garcés, según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin, quien acudió a la escena del incidente. De acuerdo con el concejal, el agente de ICE “chocó” contra el vehículo de Garcés, se bajó de la camioneta y disparó hacia el automóvil de la víctima, un Ford azul que aún permanecía estacionado en medio de la calle, detrás de las cintas policiales que impedían el paso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Juan, un hombre que escuchó los disparos desde un negocio de la zona y se acercó para ver qué había sucedido, relató a EFE que encontró a Garcés en el asiento del conductor. “Le hablé al muchacho, le dije si estaba bien y me dijo: ‘Me tiraron por la espalda’. Se miraba cansado, que estaba sufriendo”, relató Juan, quien pidió utilizar un nombre ficticio para proteger su identidad por temor a represalias. “El oficial no hizo nada, no se acercó a ayudar”, aseguró Juan, quien permaneció en el lugar hasta que llegaron la Policía local y una ambulancia. “Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda”.

Rechazo por parte de líderes locales