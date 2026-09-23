El juez del caso Maduro ordena proteger las pruebas que se entregarán a la defensa

Nueva York, Estados Unidos.- El juez estadounidense que preside el caso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este martes 22 de septiembre una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa. El magistrado, Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía que entregue a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada uno. Hellerstein señala que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación", pero reconoce que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otras cosas.

En ese sentido, ordena que las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluyendo su publicación en internet o su filtración a los medios.

El juez especifica que la Fiscalía le notificó que parte de la información está "almacenada electrónicamente" y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación, "de varias computadoras, celulares y otros dispositivos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación", indica la orden.

La clasificación APO implica que ese material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia.

La orden de protección para la gestión de las pruebas seguirá vigente incluso después de que termine la causa penal, y el tribunal conservará jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento firmado por Hellerstein, y que es habitual en este tipo de casos. Maduro y Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están encarcelados.