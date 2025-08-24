Juez condena a 293 años de prisión a implicado en asesinato de hijo del poeta Javier Sicilia

Ciudad de México, México.-La Fiscalía General de la República (FGR) de México, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) del estado de Tamaulipas, obtuvo de un juez una sentencia de 293 años de prisión contra José Luis ‘L’ por participar en los delitos de privación de la libertad y de la vida de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia.

En un comunicado adjunto, la FGR precisó este domingo que en marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos (centro de México), “diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a siete personas”.

Y agregó que “el mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad”.