Oficial mató a teniente que era su prometida, luego se quitó la vida en Nicaragua

Un oficial militar de Nicaragua, mató de varias puñaladas a una teniente que era su prometida y luego se quitó la vida. El hecho se registró el pasado viernes 22 de agosto, conmocionando a la población. A continuación lo que se sabe del terrible caso.
La víctima mortal fue identificada como Teresa Vega Treminio, una teniente originaria del departamento de Matagalpa, en Nicaragua.
El agresor fue identificado como Enmanuel Flores, quien era de mayor en el ejército sandinista.
El incidente ocurrió en un momento de tensión dentro de las instalaciones militares, donde ambos se encontraban. Según el relato de testigos, la tragedia se desencadenó tras una discusión.
Hasta ahora, no se han esclarecido los motivos de la discusión que terminó en tragedia.
Información inicial indica que el oficial atacó a la teniente con un arma blanca, provocándole heridas mortales.
La teniente Teresa Vega Treminio, quien tenía una prometedora carrera en las Fuerzas Armadas, fue llevada con urgencia a un centro médico cercano, pero los esfuerzos por salvarla fueron en vano.
La noticia de su fallecimiento ha generado tristeza y consternación tanto en su familia como en la comunidad militar, sobre todo porque hace unos días, Emmanuel le propuso matrimonio a Teresa, quien aceptó la propuesta.
De acuerdo con el reporte de medios locales, el oficial militar se quitó la vida tras cometer el asesinato.
En redes sociales usuarios especulan que esta muerte fue por culpa de los celos, sin embargo, las autoridades no han confirmado el móvil del hecho.
Los restos de Teresa Vega Treminio fueron trasladados hacia su lugar de origen, donde recibió honras fúnebres entre el llanto y dolor de sus familiares, colegas y amigos.
Posteriormente, su cuerpo fue trasladado hacia un cementerio local, donde ya descansa en paz. No obstante, el caso continúa conmocionado a la sociedad.