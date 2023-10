“Incluso las guerras tienen reglas”: Jefe de ONU sobre situación con Israel

Cuando la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) anunció la transferencia de sus operaciones hacia el sur de la Franja de Gaza, indicó que no todo su personal se había desplazado hacia allí. “Algunos han pedido quedarse en el norte. (...) Toman sus propias decisiones”, añadió.

“Hace seis días que no entra nada. Uno de mis colegas de la UNRWA me dijo por teléfono que no había visto llegar ni una gota de agua en seis días. Casi hemos tocado fondo”, insistió el vocero, precisando que la ONU estaba en contacto con israelíes y egipcios para intentar hacer llegar asistencia al enclave.