Filomena, el pato que acompaña a migrante venezolano en su retorno al país

Miramar, Panamá.- Filomena es una pata de 3 años y medio que acompaña al migrante venezolano Luis Miguel desde que salió de México en su ruta por tierra hacia Venezuela, y ahora en Panamá esperan juntos una embarcación humanitaria para que los lleve por mar a Colombia, en su camino de vuelta al sur. Luis Miguel, que no dio su apellido y al que mucha gente conoce ya como 'Pato', explicó a EFE esta semana, desde la población portuaria de Miramar desde donde esperan los migrantes una embarcación en su camino de regreso a Suramérica, que conoció a la pata en un trabajo que tuvo en México, cuando el animal tenía apenas seis meses, y durante los próximos tres años se fue encariñando con ella, hasta que el patrón que tenía se la regaló.

"Yo veía que la soltaba y corría para donde estaba yo. Le daba comida y así a diario, como hasta por un año, y ya después el señor decidió que si la quería, porque no tenían tiempo para ella, pues. Y yo le dije que sí. (...) Después me dijo que si la quería matar. Y le dije que sí, que yo sabía matar a los animales", relató Luis Miguel. Pero cuando llegó el momento de sacrificarla, no pudo: "En el momento que yo agarré, que abrí la puertica, ella salió corriendo donde estaba yo. Yo le dije al señor que no, que no la iba a matar. Que me iba a quedar con la pata".