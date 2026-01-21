El sur de EE UU se prepara para una tormenta de nieve que pone en alerta a las autoridades

Austin, Estados Unidos.- Siete estados del sur de EE.UU., incluyendo Texas -el segundo más poblado del país- se preparan para la llegada de una tormenta de nieve este fin de semana que ha puesto ya en alerta a las autoridades.

Según las predicciones del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), se espera que una tormenta invernal de gran alcance genere fuertes nevadas, aguanieves y lluvia peligrosa en un área desde que va de las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur hasta el centro-sur del país a partir de este viernes.

En concreto, la tormenta afectará a los residentes de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee.

En Texas, la agencia emitió una alerta para toda la región central y norte del estado que entrará en vigor a partir del viernes en la tarde hasta el sábado en la noche.

En el anuncio, el NWS avisa que las carreteras, "especialmente puentes y pasos elevados" probablemente "se volverán peligrosas" debido a las temperaturas. A su vez, señalan que la acumulación de hielo en líneas eléctricas traerá la posibilidad de "cortes de energía".