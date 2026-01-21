Accidente de trenes en España: Al menos 42 muertos y las causas siguen investigándose

Madrid, España.- Las autoridades españolas siguen trabajando este martes para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba (sur), cuyo saldo provisional subió a 42 muertos y más de un centenar de heridos.

Ya se ha realizado la autopsia a 38 víctimas mortales (diez de ellas están identificadas gracias a las huellas dactilares), y, además, se han podido recuperar tres cuerpos que se habían localizado en las últimas horas en los vagones de uno de los trenes accidentados.

Después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.