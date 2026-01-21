Accidente de trenes en España: Al menos 42 muertos y las causas siguen investigándose

Madrid, España.- Las autoridades españolas siguen trabajando este martes para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba (sur), cuyo saldo provisional subió a 42 muertos y más de un centenar de heridos.
Ya se ha realizado la autopsia a 38 víctimas mortales (diez de ellas están identificadas gracias a las huellas dactilares), y, además, se han podido recuperar tres cuerpos que se habían localizado en las últimas horas en los vagones de uno de los trenes accidentados.
Después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.
Según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, fue sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes cuando se lograron recuperar tres cuerpos que se encontraban en uno de los vagones siniestrados del tren Alvia.
Ese tren circulaba desde Madrid hasta Huelva (suroeste del país) cuando chocó en la tarde del domingo con otro tren de la compañía Iryo que había descarrilado a la altura de Adamuz, en Córdoba.
Los tres cuerpos recuperados esta tarde se trasladarán hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicar las autopsias y verificar su identificación.
Este accidente es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).