Accidente de trenes en España: Al menos 42 muertos y las causas siguen investigándose

El accidente ferroviario ocurrido en España el pasado domingo dejo 42 muertos y más de un centenar de heridos. Las causas de siniestro siguen investigándose por las autoridades españolas

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 12:53
Los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.

 Foto: Agencia EFE

Madrid, España.- Las autoridades españolas siguen trabajando este martes para tratar de esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba (sur), cuyo saldo provisional subió a 42 muertos y más de un centenar de heridos.

Ya se ha realizado la autopsia a 38 víctimas mortales (diez de ellas están identificadas gracias a las huellas dactilares), y, además, se han podido recuperar tres cuerpos que se habían localizado en las últimas horas en los vagones de uno de los trenes accidentados.

Después, los servicios de emergencia encontraron un cuarto cadáver en el mismo tren, por lo que la cifra total asciende, por el momento, a 42 víctimas mortales.

Accidente de trenes en Córdoba, uno de los más graves registrados en Europa en este siglo

Según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación, fue sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes cuando se lograron recuperar tres cuerpos que se encontraban en uno de los vagones siniestrados del tren Alvia.

Ese tren circulaba desde Madrid hasta Huelva (suroeste del país) cuando chocó en la tarde del domingo con otro tren de la compañía Iryo que había descarrilado a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Los tres cuerpos recuperados esta tarde se trasladarán hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para practicar las autopsias y verificar su identificación.

¿Qué se sabe del accidente de trenes en España que provocó al menos 39 muertes?

Este accidente es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España, solo superada por la ocurrida en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia, noroeste).

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

